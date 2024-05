Silicon Valley Bank

בנק עמק הסיליקון (SVB), חטיבה של First Citizens Bank, הוא הבנק של החברות והמשקיעים החדשניים ביותר בעולם. SVB מספקת בנקאות מסחרית ופרטית לאנשים וחברות בתעשיות הטכנולוגיה, מדעי החיים והבריאות, הון פרטי, הון סיכון ויין פרימיום. SVB פועלת במרכזי חדשנות ברחבי ארצות הברית, ומשרתת את הצרכים הייחודיים של לקוחותיה הדינמיים עם מומחיות מגזרית, תובנות וקשרים עמוקים. חברת האם של SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) היא 20 המוסד הפיננסי המוביל בארה"ב עם יותר מ-200 מיליארד דולר בנכסים. First Citizens Bank, חבר ב-FDIC.

