Scene One היא תוכנה מקוונת לכתיבת רומנים וספרים. הוא כולל עורך טקסט פשוט ואינטואיטיבי ומנהל את כל סצנות הכתיבה והפרויקטים שלך. התוכנה פועלת על מכשירים שונים כולל מחשבים שולחניים, מחשב נייד, טאבלט וטלפון, ומאפשרת למשתמשים לעבור בצורה חלקה בין מכשירים. הוא פועל בדפדפן אינטרנט, ואינו דורש התקנה נוספת במכשיר שלך. כל המילים שלך מאוחסנות בצורה מאובטחת בענן, מה שמבטיח נגישות מכל מקום. Scene One מציעה מספר כלים לכתיבת ספרים, כולל מונה מילים למעקב אחר התקדמות והגדרת יעדי כתיבה, ומסייע לכתיבה בינה מלאכותית שעוזרת למשתמשים לכתוב מהר יותר וברור יותר. בנוסף, הוא מספק תכונת ויקי מותאמת אישית לבניית עולם, שבה משתמשים יכולים ליצור פרופילים מפורטים עבור דמויות הסיפור, הפריטים, המיקומים שלהם, ולעקוב אחר כל אזכור של מרכיבי הסיפור הללו. תכונות חשובות נוספות כוללות את האפשרות להרכיב ולייצא כתבי יד כ-PDF או DocX, תכנון סיפור וניהול גרסאות באמצעות ה-'Save the Cat! Beat Sheet Manager' ו-'Revision Board' שעוזר למשתמשים לעקוב אחר ההערות והתזכורות שלהם על כתבי יד שלמים או סצנות בודדות.

