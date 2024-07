שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של Once Upon a Bot ב- WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

Once Upon a Bot הוא כלי המופעל על ידי AI המאפשר למשתמשים ליצור סיפורי ילדים מאפס. הפלטפורמה משלבת שני מודלים חדישים של בינה מלאכותית, GPT-3 ו-Stable Diffusion, כדי ליצור סיפורים שהם גם ייחודיים ומותאמים להעדפות המשתמש. משתמשים יכולים להעלות תמונות של עצמם כדי שיוצגו בסיפורים שלהם ויכולים לבחור את רמת הקריאה והשפה של היצירות שלהם. Once Upon a Bot מתאים למגוון רחב של גילאים ומהווה דרך מצוינת לילדים לשפר את כישורי הקריאה שלהם תוך כיף ליצור סיפורים מלאי דמיון. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים לערוך, לייצא ולשתף את הסיפורים שלהם, ומציעה תכונת קריין כך שמשתמשים יכולים להאזין לסיפורים שלהם בזמן שהם נקראים בקול רם.

אתר: onceuponabot.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Once Upon a Bot, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.