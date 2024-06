שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של Glasses Gone ב- WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

Glasses Gone הוא כלי בינה מלאכותית המיועד לריטוש תמונות פורטרט, המתמקד במיוחד בהסרת משקפי ראייה או משקפיים מפניו של המצולם. על ידי מינוף טכנולוגיית AI, הכלי מבטיח הסרה מהירה ויעילה של משקפי ראייה תוך דקות ספורות. כדי להשיג תוצאות אופטימליות, מומלץ למשתמשים להעלות תמונות דיוקן שבהן המצולמים מביטים ישר קדימה, שכן הדבר ישפר את הדיוק של תהליך הסרת המשקפיים. מומלץ גם לבחור תמונות שבהן צבעי המסגרת פשוטים ומוגדרים היטב לביצועים טובים יותר. עם זאת, שים לב שמסגרות ברורות או מעוצבות עשויות שלא להניב תוצאות משביעות רצון. הכלי מספק אפשרות חיתוך צורת ריבוע, המאפשרת למשתמשים להתאים ולהזיז את תיבת החיתוך לאחר העלאת התמונות שלהם כדי להבטיח שהתוצאה הסופית תהיה בפורמט מרובע. להסרת משקפי ראייה, Glasses Gone טוענת שהיא מציעה ערבות להחזר כספי אם המשתמשים מוצאים שהפלט אינו משביע רצון. לשיפור נוסף באיכות התמונות שעברו ריטוש, הכלי מציע להשתמש בכלים חינמיים משלימים, כגון clipdrop, כדי לנקות את כל החפצים שנותרו. Glasses Gone הוא שירות המסופק על ידי GLASSES.GONE וכפוף לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות שלהם. .

אתר: glassesgone.com

