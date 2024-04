Donor management software that nonprofits actually love to use. Bloomerang helps nonprofits deliver a better giving experience so they can raise more funds and create lasting change.

אתר: bloomerang.co

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Bloomerang, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.