Jouez à ZEPETO en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Créez un avatar virtuel personnalisé de vous-même à partir de millions d'objets et d'accessoires uniques. Créez un look unique qui vous est propre à partir d'une large sélection de vêtements, de coiffures, de maquillage et de collaborations de marques. Devenez celui que vous avez toujours voulu être dans ZEPETO by Naver Z. Rejoignez une immense communauté sur ZEPETO où vous pouvez discuter et partager des histoires avec des gens du monde entier dans un magnifique univers virtuel. Mettez vos fêtes du monde réel en ligne avec ZEPETO ! Invitez vos amis et amusez-vous dans des salons privés, ou faites-vous de nouveaux amis qui partagent vos passe-temps. Commencez la fête avec des mini-jeux et des séances photo amusants !

Site Web : now.gg

