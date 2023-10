Talking Ben the Dog est un jeu de simulation développé par Outfit7 Limited. Utilisez le lecteur de l'application BlueStacks pour jouer au jeu Android Talking Ben the Dog sur PC ou Mac. Ben est un professeur de chimie à la retraite qui aime manger, boire et lire les journaux dans sa vie calme et confortable. Vous devrez le harceler suffisamment longtemps pour qu’il plie son journal avant qu’il ne réponde. Ensuite, vous pourrez lui parler, le piquer, le chatouiller et même l'appeler au téléphone. Ben, en revanche, est aussi heureux qu'un chien une fois qu'on l'emmène dans son laboratoire. Là, vous pouvez réaliser des expériences de chimie en combinant deux tubes à essai et en regardant les résultats humoristiques. Il y a aussi la méthode scatologique qui consiste à le faire roter, mais cela ne l’amènera pas à abandonner son magazine. Une fois que vous lui aurez retiré le journal, il répétera même tout ce que vous dites de sa voix de chien. Jouez à Talking Ben the Dog sur un PC ou un navigateur Web mobile. Commencez à jouer à des jeux en ligne gratuitement sur now.gg.

