Rosebud est une plateforme pour vous aider à passer de la description au code en passant par le jeu. Décrivez simplement le jeu vidéo que vous souhaitez créer à notre IA, et elle développera le code pour vous. Votre jeu sera basé sur un navigateur, vous permettant de le partager instantanément avec vos amis. Rosebud propose trois types de projets : 3D, 2D et Voxel. Vous pouvez générer une base de code à partir de zéro via des invites dans n'importe lequel d'entre eux, ou démarrer plus simplement en clonant un projet existant. Une façon simple de penser à Rosebud est ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, car il vous offre une interface de chat pour l'éditeur où vous pouvez décrire le jeu pour générer son code ; Midjourney, car vous pouvez générer des actifs dans Rosebud à utiliser dans vos jeux ; et Replit, car Rosebud inclut un éditeur de code basé sur un navigateur qui vous permet de déployer votre jeu instantanément. Les utilisateurs ont créé une gamme variée de jeux sur Rosebud, notamment des RPG descendants, des compagnons IA et des parcours d'obstacles 3D, le tout en quelques heures et parfois quelques minutes.

Site Web : rosebud.ai

