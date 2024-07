Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Tree House Maker est un jeu de décoration mignon où votre rêve d'une retraite tranquille au sommet des arbres prend vie ! Commencez votre voyage au cœur d'une forêt sereine, guidé par la toujours joyeuse Leaflette, un esprit de feuille sympathique désireux de vous aider à construire votre cabane dans les arbres idéale. Ouvrez des boîtes mystiques pour découvrir des meubles, choisissez les couleurs et décidez des positions parfaites. Agrandissez votre cabane étage par étage, prenez des photos de vos créations uniques et partagez-les avec vos amis. Pouvez-vous créer la plus belle cabane dans les arbres de tous les temps ?

Site Web : poki.com

