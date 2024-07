Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Trash Factory est un jeu d'adresse dans lequel vous aidez les pandas roux à trier correctement les déchets ! Sous l'œil vigilant d'un gestionnaire strict des ratons laveurs, vous devrez vous assurer que chaque déchet atterrit dans la bonne poubelle. Ajustez la direction de la bande transporteuse pour guider les déchets vers le bac approprié et collecter les pièces qui apparaissent sur la bande. Le rythme devient de plus en plus rapide, alors restez vigilant ! Abordez différents niveaux de difficulté et voyez si vous pouvez gérer l'usine de déchets en douceur. Pouvez-vous relever le défi ?

Site Web : poki.com

