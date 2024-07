Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Train Master est un jeu de réflexion dans lequel vous devez récupérer tous vos passagers sur la voie ferrée sans écraser votre train ! Commencez avec juste la locomotive et regardez votre train s'allonger avec chaque passager que vous prenez. Choisissez soigneusement aux intersections, tournez à droite pour rassembler plus de passagers et évitez de percuter vos propres autocars. Collectez des pièces en cours de route et utilisez-les pour améliorer votre train. Pouvez-vous prouver que vous êtes le véritable maître du train ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Train Master. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.