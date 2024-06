Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

My Perfect Hotel est un jeu inactif dans lequel vous devez gérer l'hôtel de vos rêves ! Enregistrez les invités, nettoyez les chambres, collectez les paiements et les pourboires et assurez-vous que les salles de bains sont toujours remplies de papier toilette. Améliorez vos chambres d'hôtel, développez votre entreprise et embauchez des employés pour vous aider dans diverses tâches. Développez vos compétences de manager, d’investisseur et de designer ! Êtes-vous prêt à construire votre propre empire de l’hébergement ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à My Perfect Hotel. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.