Freefall Apart est un jeu d'action dans lequel vous lancez votre personnage ragdoll à travers un château fantaisiste. Lancez votre personnage et évitez les obstacles mortels tels que les lames de scie qui tournent et les flèches fulgurantes, tout en recherchant la clé et la sortie. Mais les sauts ne sont pas illimités ! Vous devez récupérer la clé et trouver la sortie avant la fin des sauts. Êtes-vous prêt pour ce voyage amusant et intense ?

Site Web : poki.com

