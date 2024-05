Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fluffy Out est un jeu d'aventure et de réflexion dans lequel vous vous lancez dans une mission pour sauver des extraterrestres mignons et moelleux. Pour les guider vers leur vaisseau spatial et les ramener à la maison, vous devrez retirer les épingles du plateau de jeu afin qu'ils puissent tomber. Mais attention aux bombes qui vous guettent ! Avec des centaines de niveaux à conquérir, chacun offrant des défis uniques et une tonne d'extraterrestres pelucheux à débloquer, il y a toujours quelque chose à faire. Pouvez-vous ramener les peluches à la maison ?

Site Web : poki.com

