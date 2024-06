Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Flag Paint: World Tour est un jeu-questionnaire qui met vos connaissances en géographie à l'épreuve ! Découvrez le monde en déverrouillant et en peignant différents drapeaux de pays avec les bonnes couleurs. Défiez d'autres joueurs en mode multijoueur pour voir qui en sait le plus sur les pays et les régions. Utilisez l'indice pour obtenir de l'aide en cas de besoin. Que l'aventure commence maintenant !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Flag Paint: World Tour. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.