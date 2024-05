Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Facepalm Quest est un jeu amusant dans lequel votre objectif est d'inciter le public à faire des paumes sur le visage ! Pensez à la situation dans laquelle vous ferez le facepalm par embarras, consternation ou colère, et c'est la situation que vous devez recréer ! Cliquez autour pour voir comment les personnages réagissent, sortez des sentiers battus et résolvez ce puzzle hilarant ! Préparez-vous à lever la main et à vous couvrir le visage de rire !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Facepalm Quest. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.