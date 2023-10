Dumb Ways to Die 3 : World Tour se compose de 5 mini-jeux amusants qui mettront vos compétences à l'épreuve ! Il a été initialement développé par Metro Trains Melbourne et la société australienne de transports publics pour enseigner la sécurité aux gens et est le troisième de la série Dumb Ways to Die. Dans Dumb Ways to Die 3: World Tour, vous êtes placé au centre de Dumbville, une ville pleine de dangers. Gagnez des pièces en jouant à des mini-jeux afin de réparer les maisons en panne et dangereuses de Dumbville. Le danger est partout, mais vous pouvez sauver la situation et assurer la sécurité de Dumbville en jouant à Dumb Ways to Die 3 : World Tour sur Poki !Contrôles :Touches fléchées - MoveSpace - Sauter/volerÀ propos du créateur :Dumb Ways to Die 3 : World Tour est créé par Metro Trains Melbourne, basé en Australie. Ils sont également les créateurs de Dumb Ways to Die et Dumb Ways to Die 2 : The Games.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dumb Ways To Die 3: World Tour. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.