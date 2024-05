Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bullet Bros est la suite palpitante du drôle de jeu de plateforme Flip Bros. Cette fois, vous êtes armé d'un pistolet puissant qui ajoute une toute nouvelle dimension au gameplay. Utilisez le recul de vos tirs pour vous propulser dans les airs, pivoter et tirer sur vos ennemis dans l'oubli ! Plus vous jouez, plus vous pourrez débloquer des tenues cool et des armes puissantes ! Vous pensez avoir ce qu'il faut ? Préparez-vous et préparez-vous à décoller !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bullet Bros. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.