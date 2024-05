Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Bird Jumper est un jeu de réflexion et de plateforme dans lequel vous devez guider un oiseau affamé pour qu'il mange tous les vers ! Naviguez à travers des obstacles dangereux et planifiez stratégiquement votre itinéraire pour éviter les pièges mortels. Obtenez des potions magiques pour acquérir des capacités spéciales comme le double saut ou le vol. Gagnez des pièces en cours de route pour débloquer une variété de skins d'oiseaux sympas. Avec son mélange de résolution d'énigmes et de gameplay bourré d'action, Bird Jumper mettra vos compétences à l'épreuve ultime. Pouvez-vous aider l'oiseau sauteur à satisfaire sa faim et à terminer tous les niveaux ?

Site Web : poki.com

