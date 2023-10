Jouez à GENESIS en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Jouez à GENESIS, le jeu de rôle classique avec un système de mise à niveau unique présenté par UBIS. Faites preuve de stratégie et de leadership pour mener votre groupe à la victoire dans des combats PvP en temps réel contre des joueurs du monde entier. Chaque joueur a son propre style de leadership et ses propres tactiques. Affrontez d'autres capitaines, puis apprenez à réfléchir à la volée en vous adaptant à leurs différents styles de combat. Prouvez que vous êtes le meilleur au monde dans cette fusion parfaite de combat en temps réel et d'action RPG de stratégie épique. Rendez vos héros encore plus puissants avec plus de 200 armes différentes. Profitez des affinités élémentaires de vos héros pour prendre le dessus sur le champ de bataille. Avec now.gg, vous pouvez partir en guerre contre les meilleurs capitaines du monde sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur et d'une connexion Internet. Transformez vos anciens appareils en machines de jeu avancées en un instant avec now.gg !

Site Web : now.gg

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GENESIS. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.