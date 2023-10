Game of Sultans est un jeu de rôle développé par Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Vous êtes aux commandes à l’apogée de l’Empire ottoman. Vous êtes aux commandes en tant que Sultan ou Sultanah si vous faites une entrée en portant une tenue luxueuse. Participez à des rencontres passionnantes et passionnées, supervisez votre Empire avec l'aide de sages vizirs et élevez vos animaux de compagnie et vos héritiers au service de l'Imperium ! Le chenil des animaux de la cour est maintenant ouvert ! Jouez avec vos animaux de compagnie dévoués et envoyez-les dans la nature ! Si vous les traitez bien, les plus courageux seront à vos côtés et défendront l’empire ! Les personnes les plus attirantes du monde viennent à votre rencontre, mais qui gagnera votre cœur ? Écrivez votre histoire d'amour après avoir sélectionné votre âme sœur ! Quoi de mieux que de préserver votre héritage et de favoriser la réussite de vos enfants ? Lorsqu’ils seront assez grands, mariez-les aux héritiers de vos amis pour nouer des liens forts ! Jouez à Game of Sultans en ligne sur PC ou mobile sans téléchargement. Utilisez le navigateur Web pour jouer à des jeux Android. Commencez à jouer à des jeux en ligne gratuitement sur now.gg.

Site Web : now.gg

