Jouez à Gacha Club en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. C'est le moment de faire la fête! Rejoignez un club et créez votre propre avatar numérique. Habillez-les à la dernière mode parmi une vaste sélection de tenues et de vêtements de sport tendance. Des milliers de robes, coiffures, armes, costumes et bien plus encore ! Une fois vos personnages prêts, entrez dans le Studio pour créer vos propres scènes. Ajoutez des animaux de compagnie, des objets et des paysages pour vivre le fantasme de votre choix.

Site Web : now.gg

