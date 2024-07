Evil Wordle avec 30 cases vides, remplissez les mots qui correspondent à 6 mots et 5 lettres, déchiffrez les informations grâce aux astuces fournies. Cela commencera par la saisie par l’utilisateur d’un mot aléatoire de cinq lettres. Ensuite, toutes vos suppositions sur le back-end doivent être liées au mot que vous avez initialement saisi. Fondamentalement, Evil Wordle est un jeu Wordle avec un gameplay simple mais qui nécessite la capacité de réflexion du joueur. Ce n'est pas facile lorsque le joueur doit réfléchir à la relation entre les mots et trouver la réponse. C'est également un moyen amusant et efficace pour entraîner votre réflexion et apprendre le vocabulaire anglais. Avec ce jeu, votre nombre de suppositions est illimité. Plus vous pouvez deviner de mots, plus vous en avez et meilleur vous êtes.

