Destiny Item Manager (DIM) permet aux joueurs du jeu Destiny de déplacer facilement des objets entre leurs gardiens et le coffre-fort. L'objectif de DIM est de permettre aux joueurs d'équiper rapidement leurs gardiens. Notre fonctionnalité Loadouts y parvient en supprimant les étapes manuelles nécessaires lors du transfert d’éléments. Les équipements donnent aux joueurs la possibilité de définir les ensembles d'objets qu'ils souhaitent sur leurs Gardiens. Lorsqu'un chargement est sélectionné, DIM déplacera tous les éléments référencés par le chargement vers un gardien. Si l'objet a été équipé par un autre tuteur, la fonction Loadouts remplacera cet objet par un objet similaire, si possible, pour permettre le transfert de l'objet référencé Loadout. D'un simple clic sur un bouton, vous pouvez avoir un gardien prêt pour le PVP, le PVE ou le Raid. DIM est basé sur les mêmes services utilisés par l'application Destiny Companion pour déplacer et équiper des objets. DIM ne pourra démonter aucun de vos objets.

Site Web : destinyitemmanager.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DIM. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.