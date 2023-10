D&D Beyond (DDB) est l'ensemble d'outils numériques officiel et le compagnon de jeu de la cinquième édition de Dungeons & Dragons. DDB héberge des versions en ligne des livres officiels de la cinquième édition de Dungeons & Dragons, y compris des livres de règles, des aventures et d'autres suppléments ; il fournit également des outils numériques tels qu'un générateur de personnages et une feuille de personnage numérique, des listes de monstres et de sorts qui peuvent être triées et filtrées, un générateur de rencontres et une extension Twitch en superposition interactive. En plus du contenu officiel de D&D, il offre également la possibilité de créer et d'ajouter du contenu homebrew personnalisé. D&D Beyond publie également régulièrement du contenu original de vidéos, de flux et d'articles, y compris des entretiens avec le personnel de Dungeons & Dragons, des aperçus et des liens de contenu, ainsi que des mises à jour hebdomadaires de développement. D&D Beyond était auparavant exploité par Curse LLC, une filiale de Twitch. Cependant, le 12 décembre 2018, Fandom, Inc. a annoncé avoir acquis tous les actifs médiatiques de Curse, y compris D&D Beyond.

Site Web : dndbeyond.com

