Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG est un jeu de rôle développé par Devsisters Corporation et now.gg permet de jouer à des jeux en ligne dans votre navigateur. Il existe de nombreux autres jeux en ligne intéressants que vous pouvez explorer ici. Jouez à Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Bienvenue au Royaume des Cookies dans Cookie Run: Kingdom de Devsisters, l'adorable RPG de stratégie se déroulant dans l'univers de Cookie Run. Maintenant que GingerBrave a échappé au four de la méchante sorcière, il est temps pour lui de constituer une équipe de Cookies et de se lancer dans une quête pour reconstruire le royaume déchu des Cookies. Découvrez la vérité derrière la chute du Royaume et rassemblez une escouade composée des Cookies les plus puissants du Royaume pour vaincre les forces obscures qui veulent empêcher GingerBrave d’accomplir son destin. Construisez votre Cookie Kingdom avec de magnifiques décorations et de délicieuses friandises. Ajoutez des parcs, des ateliers de menuiserie, des usines et bien plus encore. Redonnez la gloire au Royaume des Cookies dans le RPG d'aventure le plus doux qui soit !

Site Web : now.gg

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cookie Run: Kingdom. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.