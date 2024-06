Jouez à votre jeu préféré CATAN à tout moment et n'importe où : le jeu de société original, le jeu de cartes, les extensions et « CATAN – Rise of the Inkas », le tout dans une seule application ! Après un long voyage de grandes privations, vos navires ont enfin atteint la côte d'une île inexplorée. Mais d’autres explorateurs ont également débarqué sur Catane : la course pour coloniser l’île a commencé ! Construisez des routes et des villes, faites du commerce avec habileté et devenez Seigneur ou Dame de Catane ! Partez pour un voyage dans l'univers de Catan et participez à des duels passionnants contre des joueurs du monde entier. Le classique du jeu de société et le jeu de cartes Catan apportent une véritable sensation de table à votre écran ! Jouez avec votre compte Catan Universe sur l'appareil de votre choix : vous pouvez utiliser votre identifiant sur de nombreuses plateformes de bureau et mobiles ! Faites partie de l'immense communauté mondiale de Catan et affrontez des joueurs du monde entier et sur toutes les plateformes prises en charge. Le jeu de société : Jouez au jeu de société de base en mode multijoueur ! Rejoignez deux de vos amis pour un maximum de trois joueurs et relevez tous les défis de « Arrivée sur Catan ». Rendez les choses encore plus excitantes en déverrouillant le jeu de base complet ; les extensions « Cities & Knights » et « Seafarers », chacune pouvant accueillir jusqu'à six joueurs. Le pack de scénarios spécial contenant les scénarios « Terre Enchantée » et « Le Grand Canal » ajoute encore plus de variété à vos parties. L'édition du jeu « Rise of the Inkas » est un autre défi passionnant pour vous, car vos colonies sont condamnées à leur apogée. La jungle engloutit les signes de la civilisation humaine et vos adversaires saisissent leur chance de construire leur colonie à l'endroit dont ils rêvent. Le jeu de cartes : Jouez gratuitement en ligne au jeu d'introduction du populaire jeu de cartes à 2 joueurs « Catan – Le Duel » ou maîtrisez le jeu gratuit « Arrivée sur Catan » pour débloquer définitivement le mode solo contre l'IA. Obtenez le jeu de cartes complet en achat dans le jeu pour jouer à trois ensembles de thèmes différents contre des amis, d'autres amis fans ou différents adversaires IA et plongez-vous dans la vie trépidante de Catan. Caractéristiques: - Commercez – construisez – installez-vous – Devenez le seigneur de Catan ! - Jouez sur tous vos appareils avec un seul compte. - Fidèle à la version originale du jeu de société « Catan », ainsi qu'au jeu de cartes « Catan – The Duel » (alias « Rivals for Catan ») - Concevez votre propre avatar. - Discutez avec d'autres joueurs et formez des guildes. - Participez aux saisons et gagnez des prix incroyables. - Jouez pour remporter de nombreux succès et débloquer des récompenses. - Obtenez des extensions et des modes de jeu supplémentaires sous forme d'achats dans le jeu. - Démarrez très facilement grâce au tutoriel complet. Contenu gratuit : - Matchs gratuits de jeu de base contre deux autres joueurs humains - Jeu d'introduction aux matchs gratuits Catan – Le Duel contre un joueur humain - « Arrivée sur Catane » : maîtrisez les défis dans tous les domaines du jeu pour obtenir plus de soleils rouges de Catane. - Vous pouvez utiliser les soleils de Catan pour jouer contre l'ordinateur. Vos soleils jaunes se rechargent tout seuls.

Site Web : catanuniverse.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Catan Universe. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.