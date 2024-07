Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Brain Workout est un jeu de réflexion amusant dans lequel les joueurs devront utiliser leur pensée mathématique pour effectuer des calculs de base. Dans Brain Workout, les joueurs devront appliquer leurs connaissances mathématiques pour effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Le jeu donnera des exemples de calculs incomplets, vous devrez trouver le nombre manquant pour terminer le calcul. Ce sera le moyen le plus rapide pour vous d’apprendre et de mettre en pratique votre capacité à calculer avec précision et rapidité.

connectionsgame.io

