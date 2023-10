Préparez votre lieu de travail pour l'avenir avec Zoho BackToWork. Le monde dans lequel nous vivons a radicalement changé et nos lieux de travail emboîtent le pas. La transformation numérique n'est plus un luxe ou une vision lointaine : c'est une nécessité si les entreprises veulent survivre et prospérer. Les organisations doivent accepter ce changement et se préparer à la prochaine normalité. Zoho BackToWork vous permet de faciliter la transition vers votre lieu de travail.

