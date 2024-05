Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Zenskar est une plate-forme Quote-to-cash basée à New York qui peut automatiser la facturation complexe basée sur les abonnements et l'utilisation, gérer les créances, fournir des analyses, configurer des flux de travail flexibles de reconnaissance des revenus et automatiser la mesure des données d'utilisation. Zenskar aide les équipes commerciales créatives à rester créatives en matière de prix/contrats sans compliquer la tâche des équipes financières ! Visitez-nous sur www.zenskar.com

Site Web : zenskar.com

