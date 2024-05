Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Les bons de commande Yordex Smart aident les entreprises à réduire les coûts de traitement des factures jusqu'à 75 %, à améliorer la visibilité, à optimiser les flux de trésorerie et à établir des relations acheteur/fournisseur gagnantes. Les Smart PO prennent activement en charge la situation. Une fois envoyés, ils s'assureront qu'ils sont complétés jusqu'au paiement final avec le moins d'implication possible de votre part. Ils se rapprocheront automatiquement, recevront et paieront automatiquement, vous faisant ainsi gagner beaucoup de temps. Soyez opérationnel avec Yordex sans pratiquement aucune interruption de vos processus actuels. Contrairement à d'autres solutions AP, Yordex ne propose pas de refonte de processus coûteuse et fastidieuse, ce qui vous permet de maximiser votre retour sur investissement dès le premier jour.

