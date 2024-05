YesBackup vous permet d'accéder à vos fichiers sauvegardés lors de vos déplacements à l'aide de votre appareil Android. Parcourez et partagez vos photos et documents, diffusez votre musique, synchronisez vos fichiers et regardez vos vidéos n'importe où et à tout moment, connecté au sans fil ou à la 3G. En plus de toutes ces fonctionnalités intéressantes, vous pouvez rédiger des notes instantanément, dessiner des gribouillis en déplacement et prendre des photos via l'application. Téléchargez vos photos directement dans votre dossier de synchronisation YesBackup ou publiez-les directement sur Facebook ou Twitter et partagez-les avec tous vos amis. L'application YesBackup met vos fichiers et photos à portée de main chaque fois que vous en avez besoin. Qu’il s’agisse d’une présentation de travail ou de montrer des photos à vos proches, ne vous retrouvez plus jamais sans document ! Si vous n'avez pas de compte YesBackup, inscrivez-vous facilement dans l'application et profitez de notre espace de stockage d'essai gratuit. Pour tirer le meilleur parti de YesBackup, téléchargez l'application de bureau sur votre PC ou Mac et sauvegardez automatiquement vos fichiers. Avec YesBackup, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter.

Site Web : yesbackup.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à YesBackup. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.