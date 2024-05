Xserver (エックスサーバー) est une importante société d'hébergement Web japonaise qui propose une gamme complète de services d'hébergement, d'enregistrement de domaine et de solutions associées. Il s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, proposant des forfaits d'hébergement fiables et riches en fonctionnalités pour répondre à divers besoins. * Hébergement Web : Xserver propose divers plans d'hébergement Web, notamment l'hébergement partagé, l'hébergement VPS (Virtual Private Server) et l'hébergement sur serveur dédié. Ces plans sont conçus pour s'adapter à différents niveaux de trafic sur le site Web, aux besoins en ressources et aux capacités techniques. * Enregistrement de domaine : la plateforme permet aux utilisateurs d'enregistrer et de gérer des noms de domaine, offrant une large sélection d'extensions de domaine (.com, .jp, .net, .org, etc.) et des outils de gestion de domaine pour aider les utilisateurs à sécuriser leur identité en ligne. * Créateur de sites Web : Xserver fournit un créateur de sites Web facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de créer des sites Web d'aspect professionnel sans avoir besoin de compétences techniques avancées. Le constructeur comprend des modèles personnalisables, une fonctionnalité glisser-déposer et des outils de référencement intégrés. * Hébergement WordPress : Xserver propose des plans d'hébergement spécialisés optimisés pour les sites Web WordPress, offrant des fonctionnalités telles que l'installation de WordPress en un clic, des mises à jour automatiques et des mesures de sécurité améliorées adaptées à la plateforme WordPress. * Solutions de commerce électronique : Xserver propose des packages d'hébergement de commerce électronique et une intégration avec des plateformes de commerce électronique populaires telles que WooCommerce et Magento, permettant aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des boutiques en ligne. * Hébergement de messagerie : la plate-forme fournit des services d'hébergement de messagerie avec des adresses e-mail personnalisables, une protection anti-spam et un accès à la messagerie Web, permettant aux utilisateurs de communiquer efficacement avec les clients et les parties prenantes. * Certificats SSL : Xserver propose des certificats SSL pour sécuriser les sites Web et protéger les données sensibles transmises sur Internet. Les certificats SSL contribuent à renforcer la confiance des visiteurs du site Web et à améliorer le classement dans les moteurs de recherche. * Support client : Xserver propose un support client en japonais, fournissant une assistance et un support technique aux utilisateurs par téléphone, e-mail et chat en direct. Ils fournissent également de la documentation, des didacticiels et des articles de la base de connaissances pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes et à en savoir plus sur les sujets liés à l'hébergement. Xserver est un fournisseur d'hébergement Web fiable et fiable au Japon, proposant une large gamme de services et de solutions d'hébergement pour aider les particuliers et les entreprises à établir et à maintenir une forte présence en ligne.

Site Web : xserver.ne.jp

