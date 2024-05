WP ERP est le fruit de l'idée originale de weDevs, une équipe de développeurs WordPress, de penseurs, de personnel d'assistance et de spécialistes du marketing. La société a démarré en tant que plate-forme de blog en décembre 2008. À l'époque, nous développions des plugins WordPress, rédigeions des didacticiels de développement et des articles personnalisés liés à PHP et bien plus encore à partir d'un sous-domaine. En mai 2012, notre entreprise a été relancée en tant que petite startup de développement web avec une confiance renouvelée et une vision plus forte. Notre objectif principal est de fournir des applications PHP personnalisées de haute qualité et évolutives utilisant WordPress à un tarif compétitif. Notre objectif est de fournir des plugins et des thèmes agrémentés des dernières tendances de développement et des meilleures pratiques. Nous aimons la simplicité et l’intuitivité, c’est pourquoi tous nos plugins sont conçus pour être Frontend. WP ERP est la solution d'entreprise pionnière du secteur WordPress. Nous avons commencé à travailler sur WP ERP en 2015 et avons publié la première version bêta en 2016. À cette époque, WordPress ne disposait pas de plugins couvrant tous les aspects d’une entreprise et permettant aux entreprises de tout gérer elles-mêmes à partir d’une seule solution. Notre objectif depuis le début a été de faire de WP ERP la solution unique permettant aux propriétaires de petites entreprises de gérer tous leurs besoins à partir d’une seule plateforme. WP ERP ajoute ainsi de la valeur des manières suivantes : --> Il est assez facile pour les utilisateurs de l'utiliser et de le maintenir, --> Cela donne aux propriétaires le contrôle des opérations, --> C'est autogérable. Nous sommes désormais une famille de 27 plugins gratuits et 50 plugins premium et plus de 8 000 installations actives de WP ERP. Nous sommes également une famille de plus de 70 membres dévoués qui planifient, développent et entretiennent des produits et des contenus de qualité supérieure centrés sur le client. Nous prenons minutieusement en compte les préférences et les besoins des utilisateurs lors de la création de nos plugins et de notre contenu. Une équipe d'assistance dédiée assiste les utilisateurs 24h/24 et 7j/7 et s'occupe de leurs problèmes.

Site Web : wperp.com

