Workcube Catalyst est la destination la plus vaste, la plus récente et la plus ultime en matière de logiciels d'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. Workcube Catalyst propose des modèles commerciaux et des approches créatives spécialement conçus pour vous aider à mieux gérer et organiser votre entreprise. Workcube Catalyst vous offre les fonctions logicielles de gestion d'entreprise les plus complètes dans l'environnement cloud. Workcube Catalyst est développé avec un point de vue holistique. Vous pouvez trouver toutes les fonctions d'ERP, CRM, de gestion des ressources humaines, de gestion de projet, de gestion des actifs physiques, de gestion de contenu, de fonctions de gestion B2B, B2C et d'outils de collaboration et de communication de manière intégrée et unique. Vous commencez avec ce dont vous avez besoin aujourd'hui et continuez à ajouter de nouvelles fonctions et modules en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise. Workcube Catalyst est 100 % basé sur Internet et fonctionne sur une architecture cloud. Vous pouvez utiliser Workcube Catalyst soit via des frais d'abonnement mensuels basés sur l'utilisateur, soit avec une licence sur site pour un nombre illimité d'utilisateurs pour votre serveur. Les employés, partenaires commerciaux et clients accèdent au système en toute sécurité avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone sans avoir à installer de programme. Ils font leur travail, communiquent et collaborent entre eux. Contrairement aux implémentations ERP traditionnelles qui durent des mois, voire des années, une courte formation suffit pour que Workcube Catalyst fonctionne pour votre entreprise. Workcube Catalyst vous permet d'utiliser votre logiciel sans dépendre de tiers, grâce aux ensembles d'outils inclus dans Workcube Catalyst. Grâce à ses services web et ses outils d'intégration, Workcube Catalyst échange des données en toute sécurité avec d'autres applications. Il existe des entreprises de logistique, des banques et des applications d'administration en ligne qui peuvent être directement intégrées. La structure ouverte permet à Workcube Catalyst d'intégrer de nombreuses applications populaires telles que MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon et eBay.

Site Web : workcube.com

