Wordscope est un outil d'IA complet conçu pour rationaliser le processus de traduction de documents. Il offre un vaste portefeuille de fonctionnalités pour garantir la qualité et la cohérence des traductions. L'outil utilise la traduction automatique neuronale pour améliorer la productivité. Wordscope permet le stockage et la réutilisation des traductions avec des mémoires de traduction privées, évitant ainsi la redondance. Une base de données terminologique inclusive aide à maintenir la cohérence entre les différents types de contenu et de médias. L'outil bénéficie également de mémoires de traduction publiques, qui permettent d'utiliser des traductions provenant de sites Web multilingues officiels. Les autres fonctionnalités incluent un outil de révision comparative pour la fidélité au texte original, des outils de contrôle qualité pour la détection des erreurs et des listes de synonymes pour améliorer le style. Il permet le partage de projets entre plusieurs traducteurs, offrant ainsi une polyvalence pour les travaux à grande échelle. L'outil prend en charge une large sélection de langues. En plus de ses capacités techniques, Wordscope est conçu pour un accès à distance, permettant des traductions depuis n'importe où sur un MAC ou un PC. Dans l'ensemble, Wordscope constitue une solution tout-en-un pour les traducteurs professionnels, visant à augmenter la productivité et les revenus.

Site Web : pro.wordscope.com

