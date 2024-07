Wiser Media est une bibliothèque sociale intelligente axée sur la culture et la technologie. Il offre une plate-forme où les utilisateurs peuvent découvrir et accéder à des extraits de podcasts, de vidéos, d'articles et de newsletters recommandés par une communauté d'apprenants tout au long de la vie. Le contenu est personnalisé selon les goûts de l'utilisateur, offrant une expérience sur mesure. La plateforme aide non seulement les utilisateurs à sauvegarder et à organiser du contenu numérique, mais favorise également une communauté d'apprenants qui se réunissent pour découvrir du contenu organisé et de haute qualité et apprendre les uns des autres. Il vise à lutter contre la surcharge d'informations en utilisant des fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA pour transformer les liens d'articles, de podcasts, de vidéos, de newsletters et de livres audio en une bibliothèque avec des sections. Cela permet aux utilisateurs de créer leurs propres collections de contenu, ce qui facilite la recherche et l'accès aux documents pertinents. Wiser Media promeut l’idée de la conservation comme un acte de générosité plutôt que d’être antidémocratique ou élitiste. Il met l’accent sur le partage de ce que les utilisateurs aiment et trouvent inspirant. La plateforme est conçue pour répondre aux besoins des individus et des communautés curieux qui cherchent à organiser leurs connaissances et à visualiser leurs activités intellectuelles. Il vise à fournir une plate-forme centralisée permettant aux utilisateurs d'accéder et d'explorer divers contenus en un seul endroit. Wiser Media est un projet de Wiser Media Labs, une entreprise qui valorise les commentaires et les demandes des utilisateurs. La plateforme est basée à Londres et fonctionne sous les droits d'auteur de Probably Medya AŞ.

Site Web : wisermedia.com

