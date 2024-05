WhoIsHostingThis.com est un outil pour les webmasters qui vous permet de découvrir quel hébergeur Web utilise un site Web. La plupart des outils pour les webmasters se heurtent à cette simple question : qui héberge réellement un site Web ? Par exemple, NetCraft.com peut vous donner l'impression que HostGator.com est hébergé par The Planet. Ce n’est évidemment pas le cas – il est hébergé par HostGator ! - mais ils louent de l'espace dans la gamme des centres de données de The Planet. Connaître le véritable hébergeur Web est inestimable si vous devez déposer une plainte DMCA, des documents de diffamation ou signaler une attaque DDoS de toute urgence. WhoIsHostingThis.com utilise plusieurs sources de données pour fournir des résultats plus précis, ainsi que des critiques de marques d'hébergement Web, un outil de comparaison d'hébergement et un service de retrait DMCA. L'outil a été présenté dans le New York Times, LifeHacker et Download Squad. Il est également utilisé par le gouvernement britannique et l’Association of Chief Police Officers du Royaume-Uni pour rechercher les hébergeurs de sites Web.

Site Web : whoishostingthis.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à WhoIsHostingThis. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.