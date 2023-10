WEAR, ABC 3 est la filiale ABC du nord-ouest de la Floride et du sud de l'Alabama qui fournit des informations locales, des prévisions météorologiques, des mises à jour sur la circulation, des avis d'événements et des sujets d'intérêt dans la communauté, des programmes sportifs et de divertissement pour Pensacola, en Floride et Mobile, en Alabama et à proximité. villes et communautés de la région de la côte du Golfe, y compris en Floride : Pensacola, Gulf Breeze, Cantonment, Century, Jay, Pace, Milton, Perdido Key, Pensacola Beach, Navarre, Fort Walton Beach, Valparaiso, Niceville, Destin, Sandestin, Wright, Holt, Crestview, Baker, Chumuckla ; et en Alabama : Orange Beach, Robertsdale, Gulf Shores, Stapleton, Elberta, Fairhope, Daphne, Prichard, Chickasaw, Saraland, Satsuma, Tilman's Corner, Theodore, Bayou la Batre, Dauphin Island, Foley, Bay Minette, Atmore, Flomaton, Brewton , Florala, Semmes, Fort espagnol et Lillian.

Site Web : weartv.com

