We Are Teachers

WeAreTeachers est plus qu'un site Web, c'est une fière communauté d'éducateurs - 3 millions de personnes - qui partagent des idées, des ressources et des histoires sur les choses incroyables qui se produisent dans les salles de classe à travers le pays. Notre mission est de promouvoir l’innovation dans l’éducation grâce à la collaboration et à la connexion aux ressources pédagogiques les plus efficaces.

Site Web : weareteachers.com

