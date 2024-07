Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Le Washington Blade a été fondé en 1969 sous la forme d'un bulletin d'information communautaire d'une seule feuille en noir et blanc distribué dans les bars de la région de Washington. En octobre 2009, Blade a célébré son 40e anniversaire en tant que source d'information primée bénéficiant d'un large public sur papier et en ligne. Les lecteurs locaux et du monde entier en sont venus à compter sur la couverture inégalée de Blade sur l'actualité LGBT, ce qui a valu au journal le surnom de « journal de référence pour la communauté LGBT ».

Site Web : washingtonblade.com

