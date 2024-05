Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Warrant est un service d'autorisation open source qui aide les développeurs à mettre en œuvre et à appliquer le contrôle d'accès dans leurs applications. Warrant sert de plate-forme dédiée et centralisée pour gérer les autorisations des utilisateurs et le contrôle d'accès afin que les équipes d'ingénierie puissent se concentrer sur la création de leurs produits de base.

Site Web : warrant.dev

