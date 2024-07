Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Vouchery.io est une plateforme de marketing omnicanal qui aide les marques à automatiser les promotions marketing personnalisées, augmentant ainsi le retour sur investissement promotionnel. Notre infrastructure programmable basée sur des API permet de déclencher en temps opportun l'offre la plus pertinente à chaque étape du parcours client, de stimuler l'action et de façonner l'engagement client à tous les points de contact. Vouchery Promo Hub peut être facilement intégré à n'importe quelle plate-forme marketing tierce, garantissant la distribution de coupons en temps réel par e-mail, SMS ou applications de messagerie comme WhatsApp. Tout est conçu pour réduire les réductions et engager davantage.

Site Web : vouchery.io

