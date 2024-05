Viva.com Group, anciennement Viva Wallet, est l'une des principales banques technologiques européennes pour les paiements sur 24 marchés. Opérant en 17 langues et 9 devises, nous prenons en charge plus de 30 méthodes de paiement dans le monde. L'application gratuite, viva.com | Terminal peut être configuré sans effort sur des smartphones ou d'autres types d'appareils pris en charge, transformant efficacement ces appareils en terminaux de point de vente adaptables, le tout sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Après avoir téléchargé l'application, votre entreprise peut facilement traiter divers paiements, gérer les stocks et accéder aux analyses de ventes lors de vos déplacements. Cette combinaison de mobilité, de rentabilité et d'interface conviviale fait de viva.com | Application de terminal parfaitement adaptée aux petites entreprises, aux événements pop-up et aux sites distants. Nous améliorons la sécurité avec les services de cryptage et de tokenisation de viva.com, ajoutant une couche de protection supplémentaire lors des paiements. Cela garantit que vous êtes protégé contre les problèmes de sécurité et les sanctions potentiels. Caractéristiques principales : Paiements sans contact Collecter des pourboires Reçus sans papier Se connecter aux imprimantes Données de vente en temps réel Gérer les équipes Localisation Traiter les paiements hors ligne Avantages clés : - Réduisez vos frais de transaction à 0 % et bénéficiez du concept de cashback unique de viva.com. - Obtenez votre argent instantanément après chaque transaction avec notre Real Fonction de règlement du temps. Plus besoin d'attendre des jours ou des semaines pour recevoir des fonds ! - Avec viva.com | Terminal et appuyez sur n'importe quel appareil - vous pouvez accepter des paiements directement sur votre iPhone, vos appareils Android, ou choisir parmi plus de 985 types d'appareils pris en charge !

Site Web : viva.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Viva.com. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.