Augmentez la rétention et la productivité de vos équipes. Construisez les carrières de vos collaborateurs tout en développant les compétences clés pour votre entreprise Fidéliser les employés en Amérique latine via l’éducation. Vinco aide les entreprises d’Amérique latine à financer la formation en ligne de leurs employés. Nous y parvenons en connectant les employés à des programmes accessibles (comme les cours de lycée, d'université et de langue) et, en retour, améliorons la rétention des employés d'au moins 2 fois.

Site Web : vincoed.com

