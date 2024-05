Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Viindoo fournit un logiciel de gestion d'entreprise complet, synchrone et connecté (solution Viindoo) sur la plateforme cloud, répondant à tous les besoins des entreprises. Le produit Viindoo offre la flexibilité et l'intégration complète des fonctions nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises les plus complexes. Installez plus d'applications à mesure que vos demandes augmentent. Non seulement nous fournissons de la technologie, mais nous intégrons également une expérience moderne de gestion d'entreprise dans le logiciel afin que vous puissiez l'appliquer à l'ensemble du processus opérationnel de l'entreprise. Toutes les applications Viindoo telles que le logiciel de comptabilité Viindoo, le logiciel de gestion des ressources humaines Viindoo, le logiciel de vente Viindoo, le système Viindoo E-Office, le logiciel Viindoo MRP, le logiciel Viindoo SCM, le logiciel de marketing numérique Viindoo et la gestion de site Web Viindoo sont intégrés les uns aux autres.

