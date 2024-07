Videoleap est une application de montage vidéo puissante et créative créée par Lightricks. Il est conçu pour rendre le montage vidéo plus facile, plus rapide et plus intuitif, quel que soit le niveau d'expérience. Il offre aux utilisateurs une gamme d'outils d'édition, des modèles prêts à l'emploi, des effets sonores exclusifs, des autocollants, des polices, des séquences d'archives et bien plus encore. Videoleap fournit une plate-forme facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de créer des visuels époustouflants en quelques clics. De plus, l'application a une note de 4,5 étoiles auprès de plus de 130 000 utilisateurs, 920 000 abonnés sur les comptes de réseaux sociaux et 75 millions de téléchargements. C'est une excellente application pour ceux qui débutent dans le montage vidéo, ainsi que pour ceux qui sont des cinéastes expérimentés. Avec Videoleap, les utilisateurs peuvent exploiter leur flux créatif et personnaliser facilement chaque image.

Site Web : videoleapapp.com

