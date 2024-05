Veritas Technologies est un leader de la gestion de données multi-cloud. Plus de 80 000 clients, dont 87 % du classement Fortune Global 500, comptent sur nous pour garantir la protection, la récupérabilité et la conformité de leurs données. Veritas jouit d'une réputation de fiabilité à grande échelle, qui offre la résilience dont ses clients ont besoin contre les perturbations menacées par les cyberattaques, comme les ransomwares. Aucun autre fournisseur n'est en mesure d'égaler la capacité d'exécution de Veritas, avec la prise en charge de plus de 800 sources de données, de plus de 100 systèmes d'exploitation et de plus de 1 400 cibles de stockage via une approche unique et unifiée. S'appuyant sur notre technologie Cloud Scale, Veritas met aujourd'hui en œuvre sa stratégie de gestion autonome des données qui réduit les frais opérationnels tout en offrant une plus grande valeur.

Site Web : veritas.com

