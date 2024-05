Opérationnaliser la gestion des émissions. Quantifiez et signalez facilement les émissions de scope 1, 2 et 3 à des fins de conformité tout en définissant et en suivant les objectifs au niveau de l'entreprise et les initiatives de zéro émission nette. Validere est une société SaaS de mesure, de reporting et de vérification (MRV) qui aide les organisations énergétiques à transformer des données déconnectées et incomplètes en voies claires et immédiatement exploitables vers une valeur financière et environnementale. Plus de 50 des plus grandes sociétés énergétiques d'Amérique du Nord s'appuient sur la technologie et les experts multidisciplinaires de Validere pour comprendre leurs produits physiques et environnementaux et naviguer dans un environnement de plus en plus complexe avec clarté et facilité. Validere a pour mission d'améliorer la prospérité humaine en rendant la chaîne d'approvisionnement énergétique efficace et durable. L'entreprise possède des bureaux à Houston, Calgary et Toronto.

Site Web : validere.com

