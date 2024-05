Usedesk est une plateforme de support client pour l'automatisation, l'analyse et l'amélioration du service client qui contribue à fidéliser les clients. 1. Traitez toutes les demandes, avis et mentions concernant votre entreprise dans une seule fenêtre. Il n'est pas nécessaire de passer d'une messagerie à une autre, des chats, des réseaux sociaux, des e-mails, des applications, des sites d'avis et des forums. Tout est stocké au même endroit. 2. Travail de routine d'automatisation alimenté par un support à grande vitesse : modèles, déclencheurs et réponses automatiques. Enregistrez l'historique des discussions et répondez automatiquement aux questions courantes pour passer plus de temps dans des situations et des questions non standard. 3. Analytics : le travail du département, de l'agent, de la période. Choisissez les conditions et analysez les résultats dans des tableaux pratiques. La rapidité avec laquelle chaque employé répond, le nombre de demandes traitées et le degré de satisfaction des clients sont désormais totalement clairs, en un seul clic dans la section Rapport. Nous savons à quel point le service client peut être exigeant et faisons de notre mieux pour n'être pas un système sans âme mais un service client à part entière et convivial : - Partagez nos connaissances hors ligne et en ligne : lors de webinaires, de rencontres et de conférences. - Former les meilleurs responsables du service client. - Et toujours là pour aider :)

Site Web : usedesk.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Usedesk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.